Stand: 16.09.2024 08:18 Uhr Mitten in der Krise: VW präsentiert seinen neuen "Bulli"

Volkswagen hat zum Start der Nutzfahrzeugmesse "IAA Transportation" seinen neuen "Bulli" in Hannover vorgestellt. Er soll die Nachfolge des T6.1 antreten. VW wird das neue Modell mit dem Namen "New Transporter" nicht mehr selbst bauen. Der "New Transporter" wurde gemeinsam mit Ford entwickelt und wird zusammen mit dem Schwestermodell "Ford Transit" in einem Ford-Werk in der Türkei produziert. Im Jahr 2020 hatten Ford und Volkswagen eine Kooperation bei leichten Nutzfahrzeugen vereinbart. Volkswagen liefert im Gegenzug einen Ford Lieferwagen, der im polnischen VW-Werk in Poznań gebaut wird. Der T6.1, Vorgängermodell des "New Transporter", war laut VW bislang das meistverkaufte Fahrzeug der Marke VW Nutzfahrzeuge.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover