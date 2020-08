Stand: 20.08.2020 09:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Mitarbeiter von Harry Brot streiken in Hannover

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat die Beschäftigten der Firma Harry Brot für heute Mittag zu einem Warnstreik in Hannover aufgerufen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Hintergrund ist ein Tarifstreit: Die Gewerkschaft fordert 6,2 Prozent mehr Lohn. Das Unternehmen habe in der letzten Verhandlungsrunde kein Angebot gemacht - und mit Verweis auf die Corona-Krise nur eine steuerfreie Prämie angeboten, so eine Sprecherin. Dabei sei die Produktion im hannoverschen Harry-Werk bis einschließlich Juli sogar höher gewesen als im Vorjahreszeitraum. Bereits am Mittwoch hatten rund 80 Beschäftigte im Harry-Werk in Soltau die Arbeit niedergelegt. Die Tarifparteien verhandeln das nächste Mal Anfang Oktober.

Tarifverhandlungen: Warnstreik bei Harry Brot Niedersachsen 18.00 - 19.08.2020 18:00 Uhr Autor/in: Kukral Bei Harry Brot in Soltau ist zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte gestreikt worden - mitten in der Corona-Krise.







