Stand: 18.01.2023 07:27 Uhr Mit vereisten Scheiben unterwegs: Polizei stoppt Betrunkenen

In der Ortschaft Grasdorf (Landkreis Hildesheim) ist die Besatzung eines Streifenwagens am Dienstagabend auf einen 62-jährigen Autofahrer aufmerksam geworden. Sämtliche Scheiben des Fahrzeuges waren nach Angaben der Polizei nahezu vollständig vereist. Der 62-jährige konnte also kaum hindurchschauen. Bei der Kontrolle des Fahrers bemerkten die Polizisten den Geruch von Alkohol. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Der 62-jährige musste seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.01.2023 | 07:30 Uhr