Stand: 14.08.2023 15:35 Uhr Mit fast vier Promille: 54-Jähriger beschädigt etliche Autos

In Langenhagen (Region Hannover) hat am Sonntag die Polizei einen völlig betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Den Angaben zufolge soll der 54-Jährige sich mit fast vier Promille hinters Steuer gesetzt und zahlreiche Fahrzeuge zusammengeschoben haben. Er beschädigte demnach mit seinem Wagen zunächst vier parkende Autos. Dann verkeilte sich sein Pkw mit einem der Fahrzeuge, das auf drei weitere Autos geschoben wurde. Der Mann habe apathisch am Lenkrad gesessen und weiter aufs Gaspedal getreten, hieß es. Er wurde später in eine Psychiatrie gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.08.2023 | 15:00 Uhr