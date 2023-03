Stand: 12.03.2023 14:45 Uhr Mit Tempo 151 durchs Stadtgebiet - Polizei stoppt Raser

Die Polizeidirektion Hannover hat am Samstag bei Schwerpunktkontrollen Autoposer und Raser ins Visier genommen. Dabei seien diverse Verstöße geahndet worden, teilten die Beamten am Sonntag mit. Unter anderem erwischten sie demnach gegen Mitternacht einen Autofahrer, der mit 151 Kilometern pro Stunde durch das Stadtgebiet raste. Auf der entsprechenden Strecke ist laut Polizei nur Tempo 50 erlaubt. Polizisten machten sich auf die Suche und konnten den Wagen an anderer Stelle in der Stadt erkennen und stoppen. Gegen den 23 Jahre alten Fahrer wird nun wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein - den Angaben zufolge war der Mann schon in der Vergangenheit wegen zu schnellen Fahrens aufgefallen.

