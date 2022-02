Mit Ringen und Kerzen: 15 Paare sagen in der Marktkirche "Ja" Stand: 22.02.2022 19:00 Uhr Brautpaare haben den Schnapszahl-Tag 22.2.2022 in Hannover im Rahmen der sogenannten Candle-Night-Hochzeit zelebriert. Bei Kerzenschein gaben sich 15 Paare in der Marktkirche das Ja-Wort.

"Für viele ist das Datum symbolträchtig, wegen der vielen Zweien, wie Zweisamkeit", sagte Pastor Stephan Lackner. Er sei einer von drei Pastoren, die im Wechsel die je 20 Minuten langen kirchlichen Trauungen bis in den Abend gestaltet haben, wie eine Sprecherin des Stadtkirchenverbandes sagte. Der Verband hatte Brautpaare aufgerufen, sich an diesem Tag in der mit Kerzen erleuchteten Kirche und bei festlichen Orgelklängen trauen zu lassen.

Der Reiz zur "Candle-Night-Trauung“

Das Angebot richtete sich den Angaben zufolge an Paare, die bereits standesamtlich verpartnert oder getraut waren. Der Dank für das Überstehen einer Operation am selben Datum eines früheren Jahres oder auch eine Überraschung für die Ehefrau zählten zu den Motiven dafür. Zudem scheuten einige Brautpaare auch den vermeintlich hohen Aufwand einer kirchlichen Hochzeitsfeier, wie Pastor Stephan Lackner berichtete. Es habe sogar ein Paar gegeben, das noch am selben Morgen die standesamtliche Trauung hatte und sich für die Kirche den Termin um 22:22 Uhr sicherte.

Heiratsansturm auch auf Niedersachsens Standesämter

Auch bei den Standesämtern war der Termin beliebt. Den Informationen nach gab es in größeren Städten in Niedersachsen bereits im Januar so gut wie keine freien Termine mehr.

