Stand: 06.05.2023 10:22 Uhr Mit Rasierklingen gespickte Hundeköder in Hildesheim ausgelegt

Unbekannte haben in der Hildesheimer Oststadt an mehreren Stellen mit Rasierklingen präparierte Hundeköder ausgelegt. Anwohner und Hundehalter entdeckten diese und alarmierten die Polizei. Wie einer der Finder den Beamten sagte, hatten bereits zwei Hunde von unterschiedlichen Hundehalterinnen die präparierten Leckerlis gefressen. Sie wurden in Tierkliniken gebracht. Die Polizei konnte keine Angaben darüber machen, wie schwer die Tiere verletzt waren und wie ihr aktueller Gesundheitszustand ist. Die Polizei ermittelt und ruft Menschen auf, die weitere präparierte Köder finden, sich umgehend unter der Telefonnummer 110 zu melden. Alle anderen Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 entgegen. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich in diesem Fall um eine Straftat handelt, die mit bis zu drei Jahren Haft geahndet werden kann.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Polizei warnt Hundebesitzer vor Giftködern in Süpplingen Mehrere Tierhalter haben bereits von offenbar vergifteten Fleischstücken und in einem Fall Fleischsalat berichtet. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.05.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Haustiere Tiere