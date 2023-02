Stand: 26.02.2023 14:51 Uhr Mit Mietwagen gegen Baum gefahren: Vier Verletzte

Bei einem Unfall in der Nähe von Coppenbrügge (Landkreis Hameln-Pyrmont) sind eine Frau und drei Kinder verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam die 35-jährige Autofahrerin am Samstag mit einem Mietwagen zwischen Hohnsen und Coppenbrügge von der Fahrbahn ab und prallte gegen einem Baum. Die Fahrerin und ihre drei Kinder im Alter von fünf, acht und 13 Jahren kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Warum die Frau von der Fahrbahn abkam, ist bislang unklar. Am Fahrzeug entstand laut Polizei Totalschaden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.02.2023 | 06:30 Uhr