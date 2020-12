Stand: 02.12.2020 07:44 Uhr Mit Auto gegen Baum geprallt: 25-Jähriger stirbt nach Unfall

Nach einem Unfall in der Region Hannover ist ein 25-Jähriger im Krankenhaus gestorben, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Laut Polizei war der Mann mit seinem Wagen zwischen dem Steimbker Ortsteil Wendenbostel im Landkreis Nienburg und Laderholz in der Region Hannover aus ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er wurde eingeklemmt. Einsatzkräfte befreiten ihn und brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo er kurz darauf starb.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.12.2020 | 06:30 Uhr