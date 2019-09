Stand: 11.09.2019 18:59 Uhr

Misshandlung in Rumänien? Land stoppt Aufenthalte

Das Land Niedersachsen hat nach den Misshandlungsvorwürfen gegen eine Einrichtung für schwer erziehbare Kinder und Jugendliche in Rumänien erste Konsequenzen angekündigt. So sollen laut Sozialministerium vorerst keine Kinder mehr nach Rumänien geschickt werden, solange die Vorwürfe im Raum stehen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen.

Videos 07:10 Panorama 3 Was geschah mit deutschen Jugendlichen in rumänischem Heim? Panorama 3 Sie gelten als schwer erziehbar: Jugendliche, die von Jugendämtern in das "Projekt Maramures" in Rumänien geschickt wurden. Doch seit zwei Wochen hängt über dem Projekt der Vorwurf der Misshandlung. Video (07:10 min)

Noch keine Antwort von rumänischen Behörden

Ob die Landessozialbehörde jetzt die Verhältnisse in Rumänien durch eigene Mitarbeiter überprüfen werde, sei noch nicht entschieden, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Das sei vor allem die Aufgabe der zuständigen Jugendämter überall in Deutschland, die schwer erziehbare Jugendliche dort hingeschickt hätten. Dennoch sei es nicht ausgeschlossen, dass sich das Sozialministerium in diesen Fall einschalte, weil die Diskussion über die Zustände in Maramures so hohe Wellen geschlagen habe. Die niedersächsischen Behörden hätten allerdings nicht direkt bei der rumänischen Staatsanwaltschaft nachfragen können, sagte der Sprecher. Das sei über die Staatskanzlei und das Außwärtige Amt geschehen. Eine Antwort liege aber noch nicht vor, so der Sprecher.

Kinder massiv misshandelt?

Ende August war bekannt geworden, dass es in der rumänischen Einrichtung, in die auch Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Rotenburg geschickt worden waren, offenbar zu massiven Misshandlungen gekommen ist. So sollen die Kinder und Jugendlichen unter anderem mit Nahrungsentzug, einer Art Isolationshaft und Schlägen bestraft worden seien.

