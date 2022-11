Stand: 19.11.2022 15:36 Uhr Missglücktes Überholmanöver: 80-Jährige schwer verletzt

Bei einem missglückten Überholmanöver im Landkreis Celle ist eine 80-jährige Autofahrerin am Sonnabend schwer verletzt worden. Die Seniorin wollte laut Polizei am Vormittag auf der Landstraße zwischen Huxahl und Beckedorf einen Trecker mit Anhänger überholen. Ein 49-jähriger Autofahrer hinter ihr setzte ebenfalls zum Überholen an. Beide Fahrzeuge stießen aneinander, so dass die 80-Jährige mit dem Anhänger des Treckers kollidierte und sich mit ihrem Kleinwagen überschlug. Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.11.2022 | 14:00 Uhr