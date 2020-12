Missbrauchsschutz: Pfarrer aus Hannover setzt auf Glastüren Stand: 02.12.2020 20:14 Uhr Damit sich Kinder sicher und wohl fühlen, setzt der Pfarrer zweier katholischer Gemeinden in Hannover auf Glas und Licht. "Dunkle Ecken" soll es im Zuge der Missbrauchsprävention nicht mehr geben.

Wolfgang Semmet, der für die Gemeinde St. Heinrich in der Südstadt und St. Godehard in Linden zuständig ist, hat sich in seinen Gebäuden umgeschaut und gefragt: Wie fühlen sich Kinder und Jugendliche hier wohl? Dabei stellte er fest, dass es in den Räumlichkeiten der Kirche teilweise sehr dunkel ist. Als Konsequenz wurden in den dunklen Fluren der Godehard-Gemeinde Bewegungsmelder installiert. In der Gemeinde St. Heinrich geht man sogar noch einen Schritt weiter: Hier hat Semmet Glasfenster in die Sakristei einbauen lassen, damit man sehen kann, ob jemand in dem Raum ist.

Maßnahmen aus Missbrauchsprävention

Die Maßnahmen solle zu Transparenz führen und künftige Missbrauchsfälle verhindern, sagte Semmet NDR 1 Niedersachsen. Man müsse das Vertrauen in die Kirche zurückgewinnen. Es gehe aber klar um Prävention, denn bisher habe es in den beiden Gemeinden noch keine Vorkommnisse gegeben.

