Stand: 02.12.2020 11:41 Uhr Missbrauchsschutz: Pfarrer aus Hannover setzt auf Glastüren

Eine katholische Gemeinde in Hannover hat im Zuge der Missbrauchsprävention unter anderem Glastüren in die Sakristei einbauen lassen. Hintergrund sei die Frage gewesen, was getan werden müsse, damit sich Kinder in dem Gebäude und den verschiedenen Räumen wohlfühlen. "Schnell war klar, dass wir an einigen Stellen etwas verändern müssen, damit es keine dunklen Ecken mehr gibt", sagte der Pfarrer des Pastoralbereichs Hannover-Mitte-Süd, Wolfgang Semmet, der "Süddeutschen Zeitung". Türen müssten deshalb transparent und jederzeit einsehbar sein. Darüber hinaus seien in den Gemeindehäusern auf den Fluren Bewegungsmelder installiert worden, damit das Licht angehe, wenn sich jemand dort befinde. Das alles seien Präventionsmaßnahmen, betonte er. Übergriffe in der Gemeinde habe es seines Wissens in der Vergangenheit nicht gegeben.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.12.2020 | 13:30 Uhr