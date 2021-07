Missbrauchskomplex Münster: Hannoveraner erwartet Urteil Stand: 06.07.2021 08:36 Uhr Im Missbrauchsprozess vor dem Landgericht Münster wird heute mit Urteilen gegen die Hauptangeklagten gerechnet, darunter ein Mann aus Hannover. Schon im Februar wurden zwei Hannoveraner verurteilt.

Vier Männer sind des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt: ein 28-jähriger IT-Spezialist aus Münster sowie drei Männer aus Hannover, Staufenberg in Hessen und Schorfheide in Brandenburg. Die Mutter des Hauptverdächtigen ist beschuldigt, Beihilfe zum Missbrauch geleistet zu haben.

Rund 30 Kinder wurden Opfer sexuellen Missbrauchs

Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten in ihren Plädoyers Haftstrafen zwischen zehn und 14 Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung wegen Wiederholungsgefahr gefordert. Die Verteidiger forderten mildere Urteile, für die Mutter plädierte der Anwalt auf Freispruch, die Anklage hatte für sie sechs Jahre Haft gefordert. In dem Missbrauchskomplex von Münster gibt es Verfahren gegen 50 Tatverdächtige, rund 30 sitzen in Untersuchungshaft. Zu den Opfern gehören etwa 30 Kinder. Im Februar waren bereits zwei Männer aus Hannover zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Neben Münster ist unter anderem Lügde einer der großen Tatkomplexe der vergangenen Jahre in Nordrhein-Westfalen mit Bezug zu Niedersachsen.

