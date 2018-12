Stand: 27.12.2018 17:27 Uhr

Missbrauchsfälle: Bistum benennt Ansprechpartner

Das katholische Bistum Hildesheim hat zwei neue externe Ansprechpartner für Verdachtsfälle sexualisierter Gewalt benannt. Zum Jahresbeginn übernehmen die Ärztin Angelika Kramer aus Hildesheim und die Diplom-Psychologin Michaela Siano aus Helmstedt diese Aufgabe, wie das Bistum am Donnerstag mitteilte. Kramer ist demnach Fachärztin für Anästhesie und Spezielle Schmerztherapie. Sie arbeitet in einer Klinik unter anderem mit Menschen, die durch sexualisierte oder andere Formen von Gewalt traumatisiert worden sind. Siano ist und für die Beratungsstelle "Rückenwind" tätig, die von sexuellem Missbrauch betroffenen Kindern und Frauen Hilfe und Unterstützung anbietet.

Videos 08:25 Bischof Wilmer: "Wir haben versagt" Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer bittet Opfer von Missbrauch und ihre Angehörigen um Vergebung. Die Kirche habe "eine fragwürdige Kultur des Schweigens gepflegt", so der Bischof. Video (08:25 min)

Unabhängige Experten in fünf Regionen

Kramer und Siano lösen damit zwei Vorgänger ab, die beide in einem Dienst- und somit einem Abhängigkeitsverhältnis zur Diözese gestanden haben. Die beiden neuen Ansprechpersonen seien dagegen unabhängig, so das Bistum. Auf Kramer und Siano sollen 2019 noch drei weitere unabhängige qualifizierte Experten benannt werden, an die sich Betroffene wenden können. Sie sollen außerdem das Bistum im Umgang mit Missbrauchsfällen beraten. Ziel sei es, dass die Ansprechpartner in fünf verschiedenen Regionen des Bistums wohnten.

153 Missbrauchsopfer im Bistum

Ende September hatten Wissenschaftler auf der Herbstvollversammlung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz in Fulda eine Studie zum sexuellen Missbrauch durch katholische Amtsträger zwischen 1946 und 2014 veröffentlicht. Demnach wurden 3.677 Minderjährige Opfer sexuellen Missbrauchs, 1.670 Kleriker sind der Taten beschuldigt. Am Bistum Hildesheim waren es 153 mutmaßliche Opfer.

