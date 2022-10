Missbrauchs-Prozess: Mann zu Bewährungsstrafe verurteilt Stand: 18.10.2022 17:48 Uhr Das Landgericht Bückeburg hat einen 37-Jährigen aus Haste wegen des Missbrauchs zweier Mädchen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. In drei weiteren Fällen fehlten dem Gericht die Beweise.

Ob es im Zeltlager der Jugendfeuerwehr Haste unter der Dusche und später auf der Couch zu sexuellem Missbrauch gekommen ist, hätte nicht bewiesen werden können, hieß es vonseiten des Gerichts. Man habe sich am Gutachten einer Psychologin orientiert, die die Aussage des mutmaßlichen Opfers nicht für glaubhaft hielt. Bei den Ereignissen, die teilweise schon 14 Jahre zurückliegen, könnte das Gehirn einen Streich gespielt haben, so der Richter. Deshalb hätte der Angeklagte in diesen Fällen freigesprochen werden müssen.

Weitere Missbrauchsvorwürfe: Täter legt Geständnis ab

Anders entschied das Gericht über die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von zwei Mädchen: In diesen Fällen hatte der Angeklagte ein Geständnis abgelegt. Er gab zu, die Mädchen an der Brust und im Intimbereich berührt zu haben. Der 37-Jährige erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Der Angeklagte habe Reue gezeigt - das Gericht nehme ihm ab, dass ihm die Taten leidtun, sagte der Richter. Als Teil der Bewährungsauflagen muss der Mann seine bereits begonnene Therapie fortsetzen und zu Ende bringen.

