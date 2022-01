Missbrauch in Lügde: Ausschuss bereitet Abschlussbericht vor Stand: 24.01.2022 15:42 Uhr Zweieinhalb Jahre hat sich ein Untersuchungsausschuss mit dem Missbrauchs-Skandal in Lügde (Nordrhein-Westfalen) befasst. Der Fall wirft kein gutes Licht auf die Arbeit des Hamelner Jugendamtes.

Öffentlich wurde der massenhafte Missbrauch an Kindern auf einem Campingplatz an der Grenze zu Niedersachsen über den Fall eines Kindes aus Hameln. Das dortige Jugendamt hatte dem Lügder Haupttäter trotz zahlreicher Missbrauchs-Hinweise ein Kind zur Pflege überlassen. Der Pflegevater des Kindes und ein weiterer Mann wurden bereits 2019 zu langen Haftstrafen verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich die Männer in 271 Fällen des teils schweren sexuellen Kindesmissbrauchs schuldig gemacht haben. Anschließend versuchte unter anderem das nordrhein-westfälische Parlament in einem Untersuchungsausschuss aufzuarbeiten, wie es zu der Missbrauchsserie kommen konnte. Mehr als 100 Zeuginnen und Zeugen wurden vernommen - das ist nun abgeschlossen.

Ausschuss: Zwei Jugendämter waren zuständig

Der Bericht des Ausschusses soll Anfang Februar vorliegen. Schon jetzt ist klar, dass der Bericht das Jugendamt in Hameln zunächst ein wenig entlasten wird: Für das Kind aus Niedersachsen, das in einem Wohnwagen auf einem Campingplatz in Lügde untergebracht war, sei auch das Jugendamt im Landkreis Lippe zuständig gewesen und nicht nur Hameln allein.

Informationsfluss zwischen Behörden "mangelhaft"

Es hakte dem Ausschuss zufolge bei der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ämtern. Der Informationsfluss habe nicht nur über die Landesgrenze hinweg nicht geklappt, auch innerhalb der Behörde sei er mangelhaft gewesen, kritisierte der Ausschussvorsitzende Martin Börschel (SPD). Dietmar Panske von der nordrhein-westfälischen CDU sagte dem NDR, dass offenbar jedes Jugendamt trotz klarer Bundesgesetze anders mit Kindesmissbrauch umgehe. Dieses Hin und Her müsse aufhören.

Kritik an Jugendamt Hameln bei Aufarbeitung

Beide Politiker kritisierten zudem die mangelnde Kooperationsbereitschaft des Jugendamts Hameln bei der Aufarbeitung des Falls im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Zum einen sei dem Ausschuss verweigert worden, interne Akten des Jugendamts in Hameln in die Untersuchungen einzubeziehen. Zum anderen sollen Jugendamtsmitarbeitende aus Hameln vor dem Ausschuss ihre Aussage verweigert haben.

Im Mai sind Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Möglicherweise wird der Ausschuss seine Arbeit danach noch einmal aufnehmen.

