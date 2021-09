Ministerium hält Modellversuch für Radfahrer für illegal Stand: 06.09.2021 19:38 Uhr Die Stadt Hannover muss einen sogenannten Pop-up-Radweg auf dem Schiffgraben zurückbauen. Das Verkehrsministerium hält die auf der Straße angebrachte Radspur für illegal.

Das Projekt entspreche nicht der Straßenverkehrsordnung, hieß es. Um eine Fahrspur für Radfahrer zu reservieren, müsse eine besondere Gefahrenlage vorliegen. Dem sei aber nicht der Fall, sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums dem NDR in Niedersachsen. Die Unfalllage an der Straße sei vorher unauffällig gewesen. Weil damit eine Grundlage für die Maßnahme fehle, habe das Ministerium die Stadt Hannover angewiesen, den Radweg zurückzubauen. Das letzte Wort ist das aber offenbar noch nicht: Man stehe konstruktiven Gesprächen offen gegenüber, sagte die Sprecherin. Die Stadt Hannover hat sich bislang nicht dazu geäußert.

Modellversuch sollte Radlern mehr Platz bieten

Der Pop-up-Radweg an der Straße Schiffgraben ist Teil eines im Sommer gestarteten Modellversuchs. Die Stadt Hannover wollte damit Radfahrerinnen und Radfahrern auf den Straßen in der Innenstadt mehr Platz bieten. Am Schiffgraben wurde dafür unter einer Bahnbrücke der Radverkehr auf die Straße gelegt. Aus zwei Auto-Fahrspuren Richtung Zoo wurde in der Folge eine. Zuvor hatten sich Radfahrer und Fußgänger einen schmalen Seitenweg geteilt.

