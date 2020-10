Ministerium: An 93 Schulen gibt es Corona-Einschränkungen Stand: 02.10.2020 10:56 Uhr In Niedersachsen sind aktuell 93 Schulen von coronabedingten Einschränkungen betroffen. 134 Klassen, 84 Lerngruppen sowie 23 Jahrgänge lernen zu Hause. 3.000 Schulen gibt es im Land.

Das teilte das Kultusministerium am Freitag mit. Komplett geschlossen sei allerdings nur die private Berufsfachschule für Logopädie in Oldenburg. An 92 Schulen würden einzelne Klassen, Lerngruppen oder Jahrgänge über das Distanzlernen unterrichtet, heißt es weiter.

Zahl der Infektionen unter Schülern unklar

Insgesamt gibt es im Land 3.000 Schulen. An drei Prozent der Schulen waren einzelne Corona-Infektionen beziehungsweise Verdachtsfälle bekannt, so das Ministerium. Wie viele Schüler und Lehrkräfte positiv auf das Coronavirus getestet wurden, konnte das Ministerium nicht sagen.

Landkreis Friesland ordnet vorsichtshalber Wechselbetrieb an

Der Landkreis Friesland hatte wegen steigender Infektionszahlen erst jüngst beschlossen, alle seine Schulen am 1. Oktober zum Wechselbetrieb zurückkehren zu lassen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) kritisierte diesen Schritt. In der Übersicht der Schulen mit den Einschränkungen des Ministeriums vom 1. Oktober sind noch nicht alle Schulen in Friesland aufgeführt.

Homeschooling auch bei Verdachtsfällen

Homeschooling bedeutet nach Angaben des Ministeriums nicht zwangsläufig häusliche Quarantäne für Schüler und Lehrer. Der Fernunterricht könne auch vorbeugend angeordnet werden, zum Beispiel bei einem Verdacht auf Corona. Verfügt werden die Einschränkungen von den Gesundheitsämtern.

