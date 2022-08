Stand: 18.08.2022 15:37 Uhr Ministerin Behrens erfreut über Masern-Impfpflicht

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Masern-Impfpflicht begrüßt. Der Nutzen rechtfertige die Auflagen des Gesetzes, sagte Behrens am Donnerstag. Seit dem 1. März 2020 müssen alle einen Impfnachweis vorlegen, die neu in einer Schule, Kita oder ähnlichen Gemeinschaftseinrichtung tätig sind oder betreut werden. Für bereits Tätige oder Betreute war diese Pflicht wegen der Corona-Pandemie wiederholt aufgeschoben worden. Seit 31. Juli dieses Jahres müssen auch sie die Impfung nachweisen. Seitdem wurden in Niedersachsen laut Ministerium über das eigens eingerichtete Meldeportal etwa 1.000 Personen an die Gesundheitsämter gemeldet, die den Nachweis nicht erbracht haben. Diese Menschen würden zunächst aufgefordert, den Nachweis beim Gesundheitsamt nachzureichen. Danach können sie aufs Amt geladen werden. Auch Beschäftigungs- und Betretungsverbote, sowie Bußgelder bis zu 2.500 Euro seien möglich. Darüber entschieden die Gesundheitsämter.

