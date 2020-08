Stand: 26.08.2020 12:06 Uhr

Minister Tonne hält Schuljahr für "beherrschbar"

Mit Unterricht in voller Stärke, in festen Lerngruppen und ohne Maske im Klassenraum: So beginnt morgen das neue Schuljahr in Niedersachsen. "Eine Maske im Unterricht als zusätzliche präventive Maßnahme halten wir gerade nicht für erforderlich", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bei einer Pressekonferenz in Hannover. Tonne machte klar, dass das kommende Schuljahr ein besonderes wird. Doch: "Das neue Schuljahr ist beherrschbar."

Tonne: Keiner muss Angst um Abschluss haben

Schülerinnen, Schüler und Lehrer starten also im "eingeschränkten" Regelbetrieb", dem Szenario A. Die Alternative, also Szenario B, der Wechselbetrieb zwischen Präsenz- und Heimunterricht, oder gar Szenario C, der ausschließliche Unterricht zu Hause, sind demnach gerade kein Thema. Das Land habe sich in den vergangenen Wochen und Monaten gut auf das neue Schuljahr vorbereitet. Ziel müsse es sein, die Ausbildung und Teilnahmechancen aller Schüler sichern. "Keiner muss Angst haben, dass die Abschlüsse und die Bildungskarriere gefährdet sein werden", sagte Tonne. Er sei sich aber bewusst, dass Schulschließungen vor den Ferien Lernrückstände im Land erzeugt hätten.

"Corona-Zeit muss aufgearbeitet werden"

"Mir ist es wichtig, dass Schüler, Eltern und Lehrer die Corona-Zeit aufarbeiten", so der Minister. Alle Beteiligten seien aufgefordert, die Zeit gemeinsam zu reflektieren. Wie werden Aufgaben verschickt, wie korrigiert? Wie wird kommuniziert, auch im Falle der Rückkehr in den Unterricht daheim? Die Landesschulbehörde sei aufgefordert, die Schule dabei zu unterstützen, erklärte Tonne.

Digitale Bildung: Lehrer bilden sich fort

Tonne lobte die Lehrer für ihren Einsatz, sich auf digitalen Unterricht einzustellen. Ihm zufolge haben sich Tausende Lehrkräfte fortgebildet. 170 Kurse hätten allein in den Sommerferien stattgefunden. "Wir wollen uns darauf nicht ausruhen", sagte Tonne, der erklärte, dass der Digitalpakt erweitert worden sei. 670 Millionen Euro würden mittlerweile bereitstehen. "Bis heute haben wir 1.065 Anträge bewilligt", so Tonne.

2.000 neue Lehrer kommen, 1.600 scheiden aus

Zum neuen Schuljahr hat das Land 2.000 neue Lehrkräfte eingestellt, davon stammen 1.700 Kräfte aus Niedersachsen, die anderen Bewerber kommen aus anderen Bundesländern. Damit seien 90 Prozent Besetzungsquote erreicht, so Tonne. 1.600 Lehrkräfte sind ausgeschieden. "Ein gutes Ergebnis, aber auch eines, das wir benötigen." 142 der 2.000 neuen Lehrkräfte seien Quereinsteiger.

