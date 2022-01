Stand: 16.01.2022 16:48 Uhr Mindestens 45 Autos im Seelzer Stadtteil Letter zerkratzt

Im Seelzer Stadtteil Letter (Region Hannover) haben Unbekannte in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag mindestens 45 Auto zerkratzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, standen die Autos in den Straßen "Im Bauverein", "Am Kastanienplatz", in der "Klosterfeldstraße" und in der "Alten Aue". Die Täter haben es ausschließlich auf den Lack abgesehen und dabei überwiegend Türen und teilweise auch Motorhauben zerkratzt. Zur genauen Schadenshöhe konnte die Polizei am Sonntag noch nichts sagen. Es werde aber intensiv in alle Richtungen ermittelt. Zeugen, die in der fraglichen Nacht etwas Verdächtiges bemerkt haben, können sich bei der Polizei in Seelze melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.01.2022 | 06:30 Uhr