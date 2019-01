Stand: 30.01.2019 13:01 Uhr

Mindestens 23 Kinder auf Campingplatz missbraucht

Drei Männer sollen im nordrhein-westfälischen Lügde nahe Bad Pyrmont mindestens 23 Kinder im Alter zwischen vier und 13 Jahren über mehrere Jahre schwer sexuell missbraucht haben. Haupttatort war laut Polizei und Staatsanwaltschaft ein Campingplatz, auf dem der 56-jährige Hauptverdächtige als Dauercamper lebte. In über 1.000 Einzeltaten sollen sich die mutmaßlichen Täter an den Kindern vergangen haben. Darunter sind auch Opfer aus Niedersachsen. Die Männer - neben dem 56-Jährigen Dauercamper ein 41-Jähriger aus Stade und ein 33-Jähriger aus Steinheim - wurden festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft. Die Polizei hat eine eigene Ermittlungskommission eingerichtet: die "EK Camping"

Lügde: Kindesmissbrauch auf Campingplatz 30.01.2019 11:00 Uhr Nahe Bad-Pyrmont sollen über Jahre hinweg 20 Kinder schwer sexuell missbraucht worden sein. Eines der Opfer hat bei einem der mutmaßlichen Täter auf einem Campingplatz gelebt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ermittlungen auch gegen Jugendämter

Die Ermittlungen richten sich aber auch gegen Mitarbeiter der Jugendämter in Hameln-Pyrmont und im nordrhein-westfälischen Landkreis Lippe. Der Grund: Der Verdacht der Fürsorgeverletzung. Eines der Opfer ist nach Angaben von Staatsanwaltschaft und EK die heute achtjährige Pflegetochter des 56-Jährigen. Die leibliche Mutter stammt aus Hameln, das dortige Jugendamt hatte das Pflegeverhältnis genehmigt. Das Jugendamt in Lippe erreichte wiederum bereits 2016 ein pikanter Hinweis - darin der Verdacht, dass im Verhältnis zwischen dem alleinstehenden und kinderlosen Dauercamper und seiner Pflegetochter etwas nicht stimmt. "Eine Strafanzeige wegen sexuellen Missbrauchs gab es aber nicht", so Ralf Vetter von der Staatsanwaltschaft. Auch eine Gefährdung des Kindeswohls habe durch beide Jugendämter damals nicht festgestellt werden können. Nun müsse sich zeigen, ob die Jugendamtsmitarbeiter sich durch diese Einschätzung möglicherweise strafbar gemacht haben.

Missbrauchsverdacht: Behörden sahen keine Gefahr NDR 1 Niedersachsen - Aktuell - 30.01.2019 07:00 Uhr Autor/in: Purk, Wilhelm Im Fall der Missbrauchsvorwürfe gegen einen Dauercamper in Lügde bei Bad Pyrmont haben die Behörden keine Gefahr für die Pflegetochter gesehen. Sie soll eines der Opfer sein.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zuvor keine Kindswohlgefährdung attestiert

Eine Sprecherin des Landkreises Hameln-Pyrmont hatte nach der Entscheidung der Jugendämter im Januar 2017 mitgeteilt, dass auch der Kindergarten des Mädchens von einer positiven Entwicklung des Kindes berichtet. Auch die Mutter sei zu dem Zeitpunkt der Meinung gewesen, dass ihre Tochter in Obhut des 56-Jährigen angemessen untergebracht sei. Laut Staatsanwaltschaft waren Mutter und Hauptverdächtiger zuvor lange miteinander bekannt.

Auch Kinderpornografie soll eine Rolle spielen

Laut Staatsanwaltschaft wird gegen die Männer nicht nur wegen sexuellen Missbrauchs ermittelt sondern auch wegen Herstellens und Verbreitens von Kinderpornografie. Fünf Durchsuchungen in NRW und Niederachsen habe es dazu bereits gegeben, bei denen über 14 Terrabyte an Daten sichergestellt wurden. Laut ersten Erkenntnissen ist darunter auch Material, das die mutmaßlichen Täter mit den Opfern anfertigten. Einer der Männer hat bereits ein Teilgeständnis eingelegt, die anderen verweigern laut den Ermittlern bislang die Aussage.

WDR.de Link Verdacht auf schwere Fälle von Missbrauch in Lügde Im Kreis Lippe sind offenbar etwa 20 Kinder sexuell schwer missbraucht worden. Die Polizei spricht von einer "Vielzahl von Taten" über Jahre hinweg. extern

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.01.2019 | 07:00 Uhr