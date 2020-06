Stand: 18.06.2020 09:41 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Millionenschaden nach Brand im Baumarkt

Bei einem Großbrand ist in der Nacht ein Baumarkt in Lachendorf im Landkreis Celle zerstört worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei stand bereits ein Teil des 2.400 Quadratmeter großen Gebäudes in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Die rund 150 Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen auf ein Gasflaschenlager und eine Tankstelle verhindern. Wegen einer etwa 200 Meter hohen Rauchsäule mussten die Anwohner zeitweise Fenster und Türen geschlossen halten.

Zu heiß: Experten können noch nicht ermitteln

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Brandermittler könnten das Gebäude erst betreten, wenn es abgekühlt sei, erklärte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Menschen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf 2,5 Millionen Euro geschätzt.

