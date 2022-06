Stand: 02.06.2022 08:38 Uhr Millionenschaden durch Missbrauch von Corona-Soforthilfen

Betrügereien rund um Corona-Hilfen haben einem Zeitungsbericht zufolge millionenschwere Schäden in Niedersachsen angerichtet. Seit Beginn der Pandemie hätten die Staatsanwaltschaften Ermittlungen in 1.895 Fällen aufgenommen, berichtete die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf das niedersächsische Justizministerium. "In den meisten Fällen handelte es sich um sogenannte Corona-Soforthilfen", sagte ein Sprecher des Ministeriums. Je nach Größe des Unternehmens habe die NBank Summen zwischen 9.000 Euro und 25.000 Euro ausgezahlt. Die vorläufige Schadenssumme belief sich bis Ende April auf 18,3 Millionen Euro. Nach Angaben des Sprechers lasse die vorläufige Summe keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Schaden zu. In der Summe seien auch Fälle enthalten, in denen der Betrugsversuch auffiel, bevor das Geld ausbezahlt wurde. Es gebe aber auch größere Fälle, die teils in der vorläufigen Schadenssumme noch nicht enthalten seien, darunter der mutmaßliche Betrugsfall im ostfriesischen Wiesmoor.

VIDEO: Betrug mit Corona-Hilfen: Fünf Männer unter Verdacht (31.05.2022) (1 Min)

