Stand: 15.04.2019 20:01 Uhr

Millionenschaden bei Brand einer Schule in Celle

Ein Feuer in einer Schule im Celler Ortsteil Klein Hehlen hat einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, beträgt die Schadenshöhe dreieinhalb Millionen Euro. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am Montagnachmittag im Dach der Förderschule ausgebrochen. Die Flammen griffen auch auf Klassenräume über. Wegen starker Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand. Wegen der Osterferien waren weder Kinder noch Lehrer im Gebäude. Es werde nun ermittelt, ob möglicherweise Schweißarbeiten am Dach den Brand ausgelöst haben, so die Polizei.

Celle: Schule steht in Flammen 15.04.2019 20:10 Uhr Im Celler Ortsteil Klein Hehlen hat eine Schule am Montagnachmittag Feuer gefangen. Schüler und Lehrer waren aufgrund der Osterferien nicht im Gebäude.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.04.2019 | 06:30 Uhr