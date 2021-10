Stand: 11.04.2019 14:10 Uhr Millionen für Hallenbad: Bund unterstützt Hameln

Der Bund unterstützt die Sanierung des Hallenbads Einsiedlerbach in Hameln (Landkreis Hameln-Pyrmont) mit vier Millionen Euro. Das beschloss der Haushaltsausschuss in Berlin, wie der Bad Pyrmonter SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Schraps mitteilte. Das Hallenbad soll in den kommenden Jahren für insgesamt rund 20 Millionen Euro saniert werden. Auch in den Heidekreis fließt Geld aus Berlin, um ein Bad zu erneuern, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das Schwarmstedter Hallenbad bekommt nach Angaben des Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil (SPD) knapp eine Million Euro Fördermittel. Für Schwarmstedt sei das eine gute Nachricht, so Klingbeil.

