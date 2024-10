Mildes Herbstwetter: Heute bis zu 20 Grad in Niedersachsen möglich Stand: 26.10.2024 11:53 Uhr Der Herbst zeigt sich in den kommenden Tagen weiter von seiner freundlichen Seite. Heute wird es laut Prognosen in Niedersachsen sonnig und sehr mild.

Bis zu 20 Grad werden etwa in Bad Harzburg im Landkreis Goslar erwartet. In Lüneburg sollen die Temperaturen im Verlaufe des Tages auf 18 Grad klettern. Etwas kühler wird es laut Prognosen nur an der Küste: Auf Wangerooge werden Höchstwerte von 16 Grad erwartet. Grund für das milde Herbstwetter ist laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein Hoch, das sich von Südpolen zu den Karpaten verlagert hatte und nun weiter ostwärts wandert. Die kommenden Nächte sind jedoch bei Temperaturen von teils nur 4 Grad Celsius vergleichsweise kalt.

Mehr Wolken ab Sonntag

Während heute viele Sonnenstunden erwartet werden, soll am Sonntag und Montag die Bewölkung zunehmen und auch gebietsweise regnen. Die Temperaturen bleiben laut Prognosen mild: Sonntag sind bis zu 17 Grad möglich, am Montag noch bis zu 15 Grad.

VIDEO: Traumhafter Sonnenaufgang beim Schloss Marienburg (1 Min)

