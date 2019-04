Stand: 11.04.2019 08:54 Uhr

Milder Winter bringt besonders aggressive Pollen

Überall sieht man derzeit Menschen mit geröteten Augen und triefender Nasen. Manche bekommen kaum Luft. Sie sind gegen Pollen allergisch. Derart viele und aggressive Pollen habe es selten gegeben, sagt Allergologe Wolfgang Lensing NDR 1 Niedersachsen. Das Wartezimmer in seiner Praxis in Hannover sei täglich voll mit Allergikern - und bei seinen Kollegen sehe es ähnlich aus. In diesem Jahr litten die Betroffenen besonders stark, sagt der Experte.

Klimawandel spielt eine Rolle

Neben Faktoren wie übertriebener Hygiene, Umweltverschmutzung und Ernährung machen Experten auch den Klimawandel für den Anstieg verantwortlich: Aufgrund steigender Temperaturen verkürzt sich die vegetationsfreie Zeit im Winter, sodass die Pollensaison im langjährigen Vergleich immer länger dauert. So auch in diesem Jahr: Weil Winter und Frühling bisher mild waren und es kaum geregnet hat, konnten sich Hasel- und Erlenpollen von Januar bis März ungestört verbreiten.

Mehr als 15 Prozent der Deutschen leiden unter Pollen

In Großstädten leiden Betroffene noch mehr, weil sich die Pollen mit Feinstaub und Ozon vermengen, sagen Experten der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst. Mehr als 15 Prozent der Deutschen sind Pollenallergiker, heißt es. Die Zahl sei steigend.

"Heuschnupfen mindert die Lebensqualität"

Schon eine Million Kinder und Jugendliche leiden laut einer Studie unter Heuschnupfen. Lungenfacharzt Eckard Hamelmann von der Deutschen Allergie-Liga Hannover fordert Eltern auf, schon früh mit ihren Kindern zum Allergologen zu gehen. "Heuschnupfen ist nicht trivial. Er mindert die Lebensqualität der Kinder massiv und führt zu Schlafstörungen, Tagesmüdigkeit, reduzierter Lernfähigkeit und damit schulischen Problemen", sagt Hamelmann.

Experte: Therapien werden immer besser

Hautarzt Lensing aus Hannover sieht aber auch die Betroffenen in der Pflicht. Viele Allergiker würden nur in die Apotheke gehen und sich ihre Medikamente abholen, dabei sei es gerade bei Pollenallergien wichtig, zum Arzt zu gehen, sagt der Dermatologe. Die Labormethoden, die Therapien und die Diagnostik würden immer besser. Insbesondere die Hyposensibilisierung lindere deutlich die Beschwerden der Allergiker, so Lensing.

Der Pollenflug im Jahresverlauf Zu Beginn des Jahres, teilweise aber auch schon im Dezember, fliegen Hasel- und Erlenpollen, gefolgt von Birkenpollen (März bis Mai). Bereits im April beginnt die Gräserblüte. Der Roggen blüht von Mai bis Juni. Etwa ab Mitte Juli folgt der Beifuß. Im Spätsommer verlängert sich die Pollensaison durch das eingeschleppte Traubenkraut (Ambrosia), das sich hierzulande stark ausbreitet. (Auswahl einiger allergierelevanter Pollenarten/Quelle: Pollenflugkalender der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst)

