Mikrozensus in Niedersachsen: Wer wird befragt? Worum geht's? Stand: 29.04.2022 18:58 Uhr Wegen der Corona-Pandemie ist der Mikrozensus um ein Jahr verschoben worden. Eigentlich wäre er 2021 fällig gewesen. Am 1. Mai beginnt die Volkszählung auch im Norden. Alle Fakten dazu im Überblick.

von Tina Alfes

Alle zehn Jahre fragt sich Europa: Wie viele Menschen leben eigentlich wo und wie? Wie viele Wohnungen gibt es? Was arbeiten die Menschen? Wie weit fahren sie zur Arbeit? Der Mikrozensus soll diese Fragen beantworten. Es geht um konkrete Zahlen, mit denen die Politik Entscheidungen für die Zukunft treffen kann. Und diese werden von Tausenden freiwilligen Erhebungsbeauftragten gesammelt. In Deutschland gibt es kein Register für Gebäude. Deswegen muss im Rahmen der Befragung auch in Sachen Wohnraum und Wohnkosten alles händisch erhoben werden.

VIDEO: Landesamt für Statistik stellt neue Zahlen vor (08.12.2017) (1 Min)

9.000 Erhebungsbeauftragte in Niedersachsen unterwegs

Matilda Schäfer ist 18 Jahre alt und schreibt gerade Abiturprüfungen. Wenn sie diese hinter sich hat, wird sie als eine von etwa 370 Erhebungsbeauftragten der Stadt Hannover etwa 100 Personen befragen. "Es ist alles in meiner Nähe. Wie die ganzen verschiedenen Menschen leben, was sie so machen. So einen Blick hinter die Kulissen zu haben, finde ich schon ganz cool", sagt Schäfer. Auch Iris Braecklein hat ihre Tasche mit den Zensusunterlagen abgeholt: "Für mich gehört es zum demokratischen Prozess dazu, mich einzubringen, mich zu engagieren und mitzugestalten."

Der Zensus - die "Mutter aller Statistiken"

Je verlässlicher und konkreter die Daten sind, desto besser kann eine Kommune oder eine Stadt planen. Wo bedarf es noch Kitas? Wo muss an der Infrastruktur gearbeitet werden? Dabei geht es nicht um einzelne Personen, sondern die Bevölkerungszusammensetzung. Und damit um Geld. "Positiv wäre es für uns natürlich auch in finanzieller Hinsicht, wenn wirklich jeder daran teilnehmen würde", erklärt Peter Meyer, der in der Landeshauptstadt Hannover den Zensus leitet. "Weil es natürlich auch für uns - beziehungsweise die Stadt Hannover oder auch das Land Niedersachsen - hinsichtlich der Zuweisungen an Geldern wichtig ist. Jeder, den wir befragt haben, bringt uns auch einen Rücklauf, auch an finanziellen Mitteln."