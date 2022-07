Metronom und Deutsche Bahn melden Zugausfälle und Verspätungen Stand: 20.07.2022 20:17 Uhr Wegen Reparaturarbeiten an einer Weiche bei Nienburg meldet die Deutsche Bahn starke Beeinträchtigen im Fernverkehr Richtung Küste. Auch von Hannover nach Hamburg und nach Göttingen gibt es Verspätungen.

Wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte, dauere die Reparatur der Weiche mindestens bis in die Nachtstunden. Laut einem Bahnsprecher handele es sich nicht um einen Hitzeschaden. Allerdings habe sich die Schiene derartig aufgeheizt, dass der Beginn der Reparaturarbeiten erst in der Nacht begonnen werden könne. Bis dahin gebe es Einschränkungen und Zugausfälle. Betroffen sind ICE/IC-Züge der Verbindung Bremen - Hannover - Kassel - Frankfurt(M) - Karlsruhe, sie fallen in beiden Fahrtrichtungen zwischen Bremen und Hannover aus. IC-Züge der Verbindung Emden - Bremen - Hannover - Magdeburg werden in beiden Fahrtrichtungen zwischen Bremen und Hannover umgeleitet und verspäten sich dadurch um etwa 70 Minuten. Die Halte Verden (Aller) und Nienburg (Weser) entfallen.

Kein Halt von ICE und IC in Lüneburg, Uelzen und Celle

Auch die Verbindung von Hannover nach Hamburg ist beeinträchtigt. Teilweise würden die Probleme noch bis in die Nacht andauern, sagte eine Bahnsprecherin. Einer der Gründe sei demnach eine defekte Oberleitung in Winsen. Zudem sei in Uelzen eine Weiche gestört. Beide Strecken sind zudem zusätzlich wegen der Umleitungen der Züge, die eigentlich zwischen Hannover und Bremen fahren, belastet. Betroffen sind alle ICE- und IC-Züge: Einzelne Züge werden umgeleitet und verspäten sich dadurch um etwa 25 Minuten. Die Halte in Lüneburg, Uelzen und Celle entfallen.

Metronom meldet Verspätungen auf Strecke Uelzen - Hamburg

Die Eisenbahngesellschaft Metronom ist mit ihren Zügen ebenfalls von den Störungen betroffen. Für den Regionalexpress (RE) 3 und die Regionalbahn (RB) 31 Uelzen - Hamburg, vor allem in Nord-Süd-Richtung, sei entsprechend mit Verspätungen von 60 bis 90 Minuten und gegebenenfalls Teilausfällen zu rechnen, teilte das Unternehmen mit.

Probleme auf Metronom-Verbindungen dauern bis mindestens Donnerstagmittag

Auch für den RE 4 und die RB 41 in Richtung Bremen seien Verspätungen von bis zu 60 Minuten und Teilausfälle möglich. Wegen einer weiteren Weichenstörung zwischen Hannover und Göttingen seien auch beim RE 2 Verspätungen von 60 bis 90 Minuten und Teilausfälle möglich. Die Verspätungen und Teilausfälle würden bis mindestens Donnerstagmittag andauern.

