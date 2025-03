Metronom: Strecke zwischen Celle und Eschede weiter gesperrt

Stand: 19.03.2025 06:57 Uhr

Die Strecke der metronom-Linien RE3/RB31 und RE2 zwischen Celle und Eschede bleibt weiterhin in beiden Richtungen gesperrt. Eine am Dienstag beschädigte Oberleitung konnte in der Nacht nicht repariert werden.