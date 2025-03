Stand: 18.03.2025 21:38 Uhr Metronom: Strecke zwischen Celle und Eschede gesperrt

Die Strecke der Metronom-Linien RE3/RB31 und RE2 ist zwischen Celle und Eschede in beiden Richtungen gesperrt. Grund dafür ist nach Angaben der Nahverkehrsgesellschaft vom Dienstag ein umgestürzter Baum, der einen Schaden an der Oberleitung verursacht hat. Für die Züge aus Richtung Hannover geht es demnach nur bis nach Celle, dort müssen sie wenden und wieder Hannover Hauptbahnhof ansteuern. Züge aus Uelzen fahren nur bis nach Eschede und müssen dort wenden. Ein Busnotverkehr ist zwischen Celle und Eschede eingerichtet. Nach einer ersten Prognose sollte die Strecke ab etwa 23 Uhr wieder befahrbar sein, teilte das Unternehmen am Abend mit. Ob der Berufsverkehr am Mittwochmorgen betroffen sein wird, sei noch unklar. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt zu informieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.03.2025 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr