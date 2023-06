Stand: 26.06.2023 09:41 Uhr Methangas aus eigener Erzeugung für neues Misburger Bad

Das neue Misburger Bad in Hannover wird künftig mit Gas aus der Müllentsorgungsanlage im Stadteil Lahe und nicht mehr mit Erdgas betrieben. Das Wärmekonzept sei wegen der unsicheren Situation auf dem Gasmarkt geändert worden, heißt es von der Stadt Hannover. Beim Vergären von Restmüll entsteht in der Anlage Methangas. Das wird in Containern ausgeliefert und durch spezielle Technik in die Gebäude geleitet. Auf diese Weise werden auch schon das Schulzentrum und das Rathaus in Isernhagen versorgt. Das neue Wärmekonzept kostet zwar mehr, wird sich über die Zeit aber amortisieren, so ein Sprecher. Das Misburger Bad wird deswegen erst im März 2024 fertig und nicht wie geplant im November dieses Jahres.

