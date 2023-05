Metallteil schlägt Leck in Tank: Lkw verliert 300 Liter Diesel

In Hildesheim hat ein Lkw am Freitagnachmittag etwa 300 Liter Diesel verloren. Der Laster war laut Polizei zuvor über einen scharfkantigen Gegenstand aus Metall gefahren, der ein Leck in den Tank schlug. Die Feuerwehr streute auf der Fläche, auf der der Treibstoff ausgelaufen war, Bindemittel aus. Die Polizei geht davon aus, dass das Metallstück zuvor von einem anderen Fahrzeug heruntergefallen war. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 bei der Polizei in Hildesheim zu melden.

