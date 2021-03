Metallbranche: Tarifgespräche weiter ohne Ergebnis Stand: 18.03.2021 17:37 Uhr In den Tarifverhandlungen der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie gibt es weiterhin keine Einigung. Die Reaktionen der Beteiligten fielen unterschiedlich aus.

Der Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall zeigte sich nach nach der vierten Verhandlungsrunde am Donnerstag aber optimistisch. "Beim Thema Ausbildung sind wir noch ein bisschen auseinander", sagte Verbandschef Volker Schmidt. Auch bei der Kernforderung der IG Metall nach vier Prozent mehr Geld "müssen wir noch weitersprechen". Insgesamt befände man auf einem guten Weg. Das gelte auch für die Debatte über die genaue Umsetzung des Transformationsprozesses und die Zukunftssicherung in der Branche.

IG Metall spricht von "Hinhaltetaktik"

Andere Töne kommen aus dem Arbeitnehmerlager. "Es kann nicht angehen, dass auch in der vierten Verhandlungsrunde kein Angebot präsentiert wurde", sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger. "Dies ist ein Schlag ins Gesicht der hart arbeitenden Beschäftigten." Er warf den Arbeitgebern eine "Hinhaltetaktik" und fadenscheinige Argumentation vor.

Warnstreiks in mehreren Städten

Um Druck auf die Arbeitgeber zu machen, hatte es in den vergangenen Tagen bereits Warnstreiks gegeben, etwa in Hannover, Oldenburg und Salzgitter. Die IG Metall verlangt für die 120.000 Beschäftigten in den drei Tarifgebieten in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt neben vier Prozent mehr Geld einen Teilausgleich beim Lohn in Fällen reduzierter Arbeitszeit. Zudem sollen Zukunftsfragen geklärt werden, die sich vor allem kleineren Betrieben vor dem Hintergrund von Digitalisierung, Klimaschutz und alternativen Antrieben stellen. Der Umbau der Branche erzeuge vielerorts hohen Kostendruck. Bei VW geht es zusätzlich zur Lohnfrage um mehr Umwandlung in freie Tage und Ausbildungszusagen.

Wann die Gespräche weitergehen, ist noch unklar.

