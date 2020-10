Stand: 01.10.2020 11:45 Uhr Messerstiche und Schläge: Zwei Männer schwer verletzt

Die Polizei sucht nach einem blutigen Streit in der Innenstadt von Hannover nach den Tätern. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Zwei 23 Jahre alte Männer hielten sich laut den Ermittlern am späten Mittwochabend in der Goethestraße auf, als sie mit zwei Unbekannten aneinandergerieten. Einer der 23-Jährigen wurde dabei durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Das andere Opfer wurde am Kopf durch Schläge mit einem Stock verletzt. Beide kamen in eine Klinik. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 28 20 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.10.2020 | 13:30 Uhr