Messerstiche: Mann soll Ehefrau für Alien gehalten haben

Ein 75-Jähriger steht seit Freitag wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Verden. Der Mann soll seiner Ehefrau in Nienburg mit einem Messer und einer Schere mehrfach in den Kopf und den Rumpf gestochen haben. Bei der Tat im September soll er seiner bereits stark blutenden Frau zudem mit einer Rotwein-Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Dann habe er die Verletzte in der Küche eingesperrt und den Notruf gewählt, so die Anklage. Der Frau gelang es, schwer verletzt aus dem Küchenfenster zu klettern und eine Nachbarin um Hilfe zu bitten. Bei seiner Festnahme sagte er den Beamten, dass er den Auftrag erhalten habe, Außerirdische zu töten - und seine Frau ein grünes Alien gewesen sei. Vor Gericht gab der Mann die Tat am Freitag zu - sagte aber, er könne sich nicht erinnern, von Außerirdischen gesprochen zu haben. Das Ehepaar ist seit 51 Jahren verheiratet. Die Ehefrau sagte aus, dass sich ihr Mann schon früher lautstark im Garten mit Menschen unterhalten habe, obwohl er tatsächlich allein dort war. Vor diesem Hintergrund könnte den Mann bei einer Verurteilung statt einer Haftstrafe eine dauerhafte Unterbringung in einer Klinik erwarten.

