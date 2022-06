Stand: 08.06.2022 14:38 Uhr Messerstiche: Frau in Hannover tot aufgefunden

Im hannoverschen Stadteil Limmer ist es offenbar zu einem Gewaltverbrechen gekommen. Die Polizei hat am Mittwochnachmittag mitgeteilt, dass dort am Mittag eine Frauenleiche mit mehreren Stichwunden in einem Mehrfamilienhaus aufgefunden wurde. Die Beamten haben einen Verdächtigen noch am Tatort festgenommen. Weitere Informationen liegen noch nicht vor.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.06.2022 | 15:00 Uhr