Messerstecherei im Schnellrestaurant: Verdächtige in U-Haft

Stand: 14.12.2021 19:24 Uhr

Nach einer Messerstecherei in einem Schnellrestaurant in der Innenstadt von Hannover hat die Polizei fünf tatverdächtige Personen ermittelt. Eine 29-Jährige und ein 33-Jähriger kamen in U-Haft.