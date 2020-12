Stand: 28.12.2020 16:28 Uhr Messerstecherei am Steintor: Drei Verdächtige wieder frei

Nach einer Messerstecherei mit mehreren Schwerverletzten sind drei Verdächtige wieder auf freiem Fuß. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei konnten ihnen keine Taten direkt zugeordnet werden. Die Hintergründe seien noch immer unklar, so ein Sprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen war in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt ein Streit eskaliert, an dem sich bis zu 15 Menschen beteiligten. Ein 38-Jähriger und ein 34-Jähriger erlitten durch Stiche in den Oberkörper lebensgefährliche Verletzungen. Ein 43-Jähriger wurde durch einen Stich ins Bein verletzt. Die Polizei nahm neun Menschen vorübergehend fest.

