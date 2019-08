Stand: 15.08.2019 15:49 Uhr

Messerattacke vor Oper: Angeklagte schweigen

Seit Donnerstag müssen sich zwei junge Männer vor dem Landgericht Hannover verantworten, weil sie einen 18-Jährigen auf dem Opernplatz erstochen haben sollen. Die Staatsanwaltschaft wirft den 17 und 20 Jahre alten Brüdern nach eigenen Angaben unter anderem gemeinschaftlichen Totschlag vor. Ein zweiter 18-Jähriger wurde bei der Messerattacke im Februar lebensgefährlich verletzt. Zum Prozessbeginn äußerten sich die Angeklagten nicht zu den Vorwürfen.

Verurteilung nach Jugendstrafrecht

Das Gericht lehnte am ersten Prozesstag einen Antrag der Verteidigung ab, die Öffentlichkeit auszuschließen. Beide Männer können damit rechnen, nach dem Jugendstrafrecht verurteilt zu werden. Die Brüder sitzen derzeit in der Jugendanstalt Hameln in Untersuchungshaft.

Opfer starb an Lungendurchstich

Die Hintergründe für die Attacke im Winter sind unterdessen noch unklar. Sowohl die Angeklagten als auch die Opfer sind Afghanen. Die Beteiligten saßen auf einer Treppe an der Seite der Oper in der hannoverschen Innenstadt. Die beiden Angeklagten sollen dann die Gruppe Gleichaltriger angegriffen haben. Der getötete 18-Jährige erlitt laut Anklage einen zweifachen Lungendurchstich.

Verdächtige konnten schnell gefasst werden

Die Tat hatte im Februar für großes Aufsehen gesorgt. Zahlreiche Zeugen hatten sich gemeldet. Die Polizei sichtete umfangreiches Videomaterial. Einer der Verdächtigen konnte kurze Zeit später in Hannover-Linden festgenommen werden, der zweite stellte sich in Bad Fallingbostel.

