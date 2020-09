Messerangriffe in Celle: Polizei sieht keine Verbindung Stand: 29.09.2020 17:32 Uhr Nach zwei Messerangriffen mit einem Toten und einem Verletzten am Montagabend in Celle geht die Polizei nicht von einem Zusammenhang der beiden Taten aus. Zwei Verdächtige wurden festgenommen.

Im ersten Fall war ein 54-Jähriger am Montagabend in seiner Wohnung im Ortsteil Hehlentor erstochen worden. Die Polizei ermittelt wegen Totschlags gegen einen 45-Jährigen. Dabei handelt es sich um den Neffen des Opfers. Ihm wird vorgeworfen, im Verlauf eines Streites im alkoholisierten Zustand seinen Onkel einmal in den Oberkörper gestochen zu haben. Der 54-Jährige verstarb wenig später in seiner Wohnung an den Folgen seiner Verletzungen.

VIDEO: Celle: Mann stirbt nach Messerattacke (1 Min)

Tatverdächtiger gerade erst aus Haft entlassen

Der 45-Jährige wurde noch in der Tatwohnung festgenommen. Der Mann äußerte sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft bislang nicht. Laut Polizei wurde er erst wenige Tage vorher aus der Haft entlassen - er wurde demnach unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung und räuberischer Erpressung verurteilt.

Radfahrer attackiert 59-Jährigen

Keinen Zusammenhang sieht die Polizei nach eigenen Angaben zu einem Gewaltverbrechen, das nahezu parallel im Celler Stadtteil Neuenhäusen erfolgte. Dort wurde ein 59 Jahre alter Fußgänger von einem entgegenkommenden jungen Radfahrer angegriffen. Der 59-Jährige musste notoperiert werden. Er schwebte am Dienstag nicht mehr in Lebensgefahr. Ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger wurde noch am Montagabend nach dem Hinweis einer Zeugin gefasst. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Sein Motiv sowie eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen seien Gegenstand der weiteren Ermittlungen, hieß es.

Entwarnung nach Mitternacht

Wegen der zunächst unklaren Gefahrenlage hatte die Polizei am Montagabend zwischenzeitlich per Twitter Anwohner im Bereich Harburger Berg dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben, während Polizisten mit Maschinenpistolen nach den Tätern suchten. Gegen 1 Uhr kam dann die Entwarnung: "Wir gehen im Moment von keiner Gefährdung für die Bevölkerung aus."

