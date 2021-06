Stand: 10.06.2021 11:40 Uhr Messerangriff in Lindener Kneipe: Verdächtiger stellt sich

Nach einem Messerangriff in Hannover mit zwei Schwerverletzten hat sich der mutmaßliche Täter gestellt. Der 21-Jährige habe sich in der Nacht zu Donnerstag widerstandslos festnehmen lassen, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der Mann soll am vergangenen Sonnabend zunächst im Stadtteil Linden-Süd damit gedroht haben, auf Kneipen-Gäste einzustechen. Als mehrere davon versuchten, ihn zu entwaffnen, wurden ein 24- und ein 32-Jähriger durch Stiche schwer verletzt. Der Angreifer flüchtete.

