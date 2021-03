Stand: 12.03.2021 07:16 Uhr Messerangriff in Hannover: Täter kommt in Psychiatrie

Nach der Messerattacke auf eine 40 Jahre alte Frau im hannoverschen Stadtteil List ist der mutmaßliche Täter in eine psychiatrische Klinik eingeliefert worden. Nach Angaben der Polizei bestätigte ein Gutachter, dass der Mann chronisch psychisch krank ist. Der 41-Jährige hatte am Donnerstag am Welfenplatz unvermittelt eine Frau attackiert und sie durch Messerstiche schwer verletzt. Kurz danach ließ er sich widerstandslos festnehmen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.03.2021 | 06:30 Uhr