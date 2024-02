Messerangriff in Hannover: 24-Jähriger lebensgefährlich verletzt Stand: 15.02.2024 06:33 Uhr Bei einem Messerangriff in Hannover ist in der Nacht zu Donnerstag ein 24-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Vorausgegangen war offenbar ein Streit. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Laut Polizei war der 24-Jährige gegen 1 Uhr an der Haltestelle Bothmer Straße im Stadtteil Döhren-Wülfel mit einem 23-Jährigen in Streit geraten. Die Hintergründe sind noch unklar. Der mutmaßliche Täter habe mehrfach auf das Opfer eingestochen und ihn am Hals und am Kopf verletzt, so ein Sprecher.

Polizei fasst mutmaßlichen Täter noch vor Ort

Mehreren Menschen alarmierten die Polizei. Der 24-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt in die Medizinische Hochschule gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen.

