Stand: 17.02.2025 07:48 Uhr Messerangriff an Bahnhof: 19-Jährige lebensgefährlich verletzt

Am frühen Sonntagabend hat ein 43-jähriger Mann eine 19-Jährige im Bereich des Bahnhofs in Hodenhagen (Landkreis Heidekreis) mit einem Messer angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, hat der 43-Jährige mehrfach auf die junge Frau eingestochen und sie dabei lebensgefährlich verletzt. Die Tat habe sich vom Bahnsteig auch auf das Gleisbett verlagert, hieß es seitens eines Polizeisprechers. Die 19-Jährige kam in ein Krankenhaus. Der Polizei zufolge war der Mann bereits polizeibekannt und wurde noch vor Ort festgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat seien aber noch unklar und würden ermittelt. "Nach ersten Erkenntnissen kannten sich Täter und Opfer nicht", sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Der Bahnhof Hodenhagen blieb für die Spurensicherung bis halb zwei Uhr morgens gesperrt. Auch der Zugverkehr zwischen Hannover und Soltau musste vorübergehend eingestellt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.02.2025 | 06:30 Uhr