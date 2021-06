Stand: 22.06.2021 08:01 Uhr Messegelände in Hannover: Behelfs-Krankenhaus wird abgebaut

Das Behelfs-Krankenhaus auf dem Messegelände in Hannover soll noch im Sommer abgebaut werden. Der Mietvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und der Deutschen Messe AG endet zum 30. September. Der Vertrag wird wohl angesichts der aktuellen Infektionslage nicht verlängert werden, heißt es vom Sozialministerium. Die Region Hannover hatte das Behelfs-Krankenhaus im Frühjahr 2020 aufgebaut. 460 Betten stehen seitdem zur Verfügung - für den Fall, dass die Krankenhäuser in der Region durch zu viele Corona-Patienten überlastet werden. Das ist aber bislang nicht passiert, das Behelfs-Krankenhaus auf dem Messegelände ist nie in Betrieb gegangen. Nach Angaben des Sozialministeriums hat die Reserve-Klinik das Land fast 40 Millionen Euro gekostet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.06.2021 | 08:00 Uhr