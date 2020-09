Stand: 04.09.2020 10:22 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Mellendorfer Spaßbad verlängert Saison

Das Spaßbad in Mellendorf in der Wedemark (Region Hannover) verlängert die Saison. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nachdem man aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr erst am 28. Mai beginnen durfte, gebe es nun Nachschlag, heißt es. Statt wie ursprünglich geplant bis Ende August bleibt das Bad nun zwei Wochen länger bis zum 13. September geöffnet.

