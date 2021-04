Stand: 26.04.2021 09:22 Uhr Mehrere Waffen und Munition in Wohnung in Hannover entdeckt

In der Wohnung eines 30 Jahre alten Mannes in Hannover hat der Zoll mehrere Waffen, Waffenteile sowie Betäubungsmittel sichergestellt. Der Mann werde verdächtigt, "umfangreich" mit Rauschgift und Waffen zu handeln, teilte der Zoll mit. Er verfüge zudem über eine Werkstatt, in der offenbar Waffen und Waffenteile bearbeitet wurden. Die Wohnung des Mannes im Stadtteil Ledeburg sei bereits am vergangenen Dienstag durchsucht worden, teilten die Ermittler am Montag mit. Dabei seien Teile einer Maschinenpistole, zwei Revolver, sechs Pistolen, zwei Gewehre, diverse Schalldämpfer sowie eine Vielzahl an Munition gefunden worden. Außerdem entdeckten die Ermittler geringe Mengen an Marihuana und Amphetamin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.04.2021 | 13:30 Uhr